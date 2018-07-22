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العاروري: يدعو للنفير العام والدفاع عن الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:05 - 22 يوليو 2018
صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
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دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، اليوم الأحد، للنفير الواسع من مدن الضفة الغربية وأراضي 48 إلى المسجد الأقصى لصد إرهاب المستوطنين وعنجهية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بصمود وثبات المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى.

وقال العاروري في تصريحٍ صحفي إن التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الأقصى والقدس يتطلب العمل الجاد على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، وتكريس كل الجهد لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأكد العاروري أن اقتحام المستوطنين الواسع للمسجد الأقصى والمدعوم ميدانيًا وسياسيًا من حكومة الاحتلال هو أول ترجمات قانون القومية اليهودية، وبداية لمرحلة جديدة من العدوان على مقدساتنا وأهلنا في القدس.

وأعرب العاروري عن ثقته الكبيرة من أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير أي محاولات تمس بإسلامية المسجد الأقصى، مشيراً إلى أننا نعيش في هذه الأيام ذكرى التصدي لمخطط البوابات الإلكترونية.

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى وقفة جادة دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتوفير أكبر حالة مساندة لصمود أهلنا في القدس.

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