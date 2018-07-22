طولكرم: كشف ملابسات مقتل مواطن مسموماً على يد زوجته

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات مقتل مواطن (76 عاما)، على يد زوجته، من خلال دس السم له، بمدينة طولكرم.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة طولكرم حول وجود رجل وامرأه في حالة اختناق قبل عدة أيام بمنزلهما بضاحية ذنابة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة، والمباحث العامة للمكان، وعند دخول المنزل تم مشاهدة جثة لشخص مسن متوفى على سرير، وتوجد مادة خضراء تخرج من فمه، وامرأة وهي زوجة المتوفى ملقاة على الأرض بحالة اغماء.

وأضاف ارزيقات، انه تم نقل الزوجة إلى المستشفى، والتحفظ عليها، ومن خلال البحث والتحري داخل المنزل عثر على كأسين، توجد بهما مادة سائلة ذات رائحه كريهة، وعند تفتيش باقي المنزل، عثر على علب بلاستيكية لمبيدات حشرية في مخزن اسفل المنزل، وبمعاينة العبوات تطابقت مع المادة الموجودة في الكأسين الموجودين أمام سرير المتوفى.

وبيّن انه بعد التحفظ على الأدلة، ونقل الجثمان للطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة، تبين انها نتيجة لشرب مادة سامة، وبعد تماثل الزوجة للشفاء تم احضارها لمديرية الشرطة، وسماع أقوالها.

وأشار ارزيقات إلى أنها حاولت الانكار، وبلحظة مواجهتها بالأدلة المضبوطة لدى فريق الأدلة الجنائية بالمباحث العامة اعترفت بقيامها بوضع المادة السامة في كأسين، وخلط احدهما بمشروب عصير البرتقال مخططة لقتله، وبعد تأكدها من شربه للكأس، ووفاته، حاولت الانتحار من خلال شربها من الكأس الآخر، ولم تستطع لشدة الرائحة الكريهة، فتظاهرت بالإغماء.

وأكد، انه تم احالتها مع المضبوطات للنيابة العامة، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها اصولا.‏