مدير المعابر بوزارة الاقتصاد بغزة:14 شاحنة دخلت اليوم فقط

أكد رامي أبو الريش مدير عام المعابر بوزارة الاقتصاد في غزة اليوم الاحد، ان قوات الاحتلال سمحت بإدخال 14 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم لقطاع غزة منذ الصباح رغم الوعودات بعودة ادخال البضائع.

وقال أبو الريش في تصريحات خاصة ان الإحتلال لم يسمح اليوم سوى بدخول 8 شاحنات من الاعلاف، و6 حافلات محملة بالقمح , و4 حافلات بالمجمدات فقط ، دون السماح حتى اللحظة بدخول الوقود وغاز الطهي.

وأشار الى ان الاحتلال منذ أسبوع يمنع ادخال العدد من البضائع منها الوقود وغاز الطهي والبلاستيك والاثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من المواد الأخرى.

وبين انه بالرغم من التواصل مع عدة جهات بشأن فتح المعبر الا ان الاحتلال يماطل وهناك وعودات ولم يتم التأكيد حتى اللحظة بشأن الفتح.

وبخصوص أسعار البضائع قال ان حماية المستهلك تتابع السوق منعا للاحتكار وخاصة في ظل نفاذ العديد من البضائع , وأشار الى ان وزارة الاقتصاد لازالت تراقب أسعار الاسمنت رغم النقص في السوق حيث ان سعر طن الاسمنت المصري 460 شيقل، و طن الاسمنت التركي 500 ، والإسرائيلي 550 شيقل.