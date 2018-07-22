معابر القطاع.. ليبرمان يراوغ ويضع التهدئة شرطاً وغزة تترقب

تفاهمات التهدئة التي جرت بين المقاومة الفلسطينية مع "إسرائيل" برعاية مصرية والتي بدأت أمس أفضت إلى رفع كافة الإجراءات العقابية التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة من بينها إغلاق المعابر، ليكون الاتفاق هو كلمة الفصل بين الطرفين، إلا أن تصريحات وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان" اليوم الأحد والتي حملت مساومة واضحة بشأن الوضع في قطاع غزة وأن التهدئة خلال الأيام القادمة ستقرر فتح المعابر الثلاثاء كمراوغة للتفاهمات التي توصلت لها كافة الأطراف بشأن التهدئة.

تقارير صحفية "إسرائيلية"، رجحت توجه ما تسمى بالقيادة الأمنية "الإسرائيلية" توصياتها للقيادة السياسية بتخفيف المعاناة الإنسانيّة في القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لتطبيق "التفاهمات التي توصّلت إليها حركة حماس ومصر مساء الجمعة".

وتوقعت صحيفة "هآرتس" العبرية أن يعلن الاحتلال، اليوم الأحد، تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع في معبر كرم أبو سالم وزيادة مساحة الصّيد قبالة شواطئ غزّة .

كما تشير تقديرات الأجهزة الأمنية أن على "إسرائيل" أن تتخّذ خطوات لـ"بناء الثقة"، بالأساس أمام مصر التي أوضح الاحتلال لها، خلال الاتصالات التي أسفرت عن التهدئة، مساء الجمعة، أنه "لن يتفهّم" أيّة أحداث أمنيّة تجري على هامش مسيرات العودة، مثل إطلاق نيران القناصة أو قصف المدن المحيطة بغلاف غزّة، وأن حركة "حماس" ستتعرّض لـ"عواقب وخيمة" حال حدث ذلك.

14 شاحنة اليوم فقط

رامي أبو الريش مدير عام المعابر لدى وزارة الاقتصاد في غزة أكد اليوم الأحد، ان قوات الاحتلال سمحت بإدخال 14 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم لقطاع غزة منذ الصباح رغم الوعودات بعودة ادخال البضائع.

وقال أبو الريش في تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": إن الاحتلال لم يسمح اليوم سوى بدخول 8 شاحنات من الأعلاف، و6 حافلات محملة بالقمح، و4 حافلات بالمجمدات فقط ، دون السماح حتى اللحظة بدخول الوقود وغاز الطهي.

وأشار إلى أن الاحتلال منذ أسبوع يمنع إدخال العدد من البضائع منها الوقود وغاز الطهي والبلاستيك والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من المواد الأخرى.

وبين أنه بالرغم من التواصل مع عدة جهات بشأن فتح المعبر الا ان الاحتلال يماطل وهناك وعودات ولم يتم التأكيد حتى اللحظة بشأن الفتح.

وبخصوص أسعار البضائع قال ان حماية المستهلك تتابع السوق منعا للاحتكار وخاصة في ظل نفاذ العديد من البضائع , وأشار الى ان وزارة الاقتصاد لازالت تراقب أسعار الاسمنت رغم النقص في السوق حيث ان سعر طن الاسمنت المصري 460 شيقل، و طن الاسمنت التركي 500 ، والإسرائيلي 550 شيقل.

وطالب الأطراف الدولية بالتدخل لرفع الحصار المطبق المفروض على قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

فتح المعابر مقابل الهدوء

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدر ليبرمان اعلن اليوم الاحد، ان "إسرائيل" ستقوم بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع يوم الثلاثاء القادم وستزيد مساحة الصيد في حال استمر الهدوء خلال اليومين القادمين بعد اغلاق دام لأكثر من أسبوع كإجراءات عقابية ضد البالونات الحارقة.

وقال ليبرمان ظهر اليوم ، خلال زيارة تفقديه لمعبر كرم ابو سالم شرقي مدينة رفح ان الهدوء يعني لنا انه لا بالونات ولا صواريخ ولا اطلاق نار صوب جنودنا .

وبين ليبرمان " قبل قليل أنهينا جلسة لتقييم الوضع حول إدخال البضائع من "إسرائيل" لقطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ولكن على سكان قطاع غزة ان يعلموا بأنه ان اطلقت بالونات حارقة نحو "إسرائيل" وتشتعل حرائق ففي قطاع غزة لن تكون الحياة طبيعية أيضا.