مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد عمر الفليت

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والد الشهيد عمر الفليت.

وتقدمت المؤسسة والهيئة في تصريح صحفي بالتعازي من عائلة الشهيد المجاهد عمر الفليت وعموم آل الفليت الكرام بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج/ نصار محمد أحمد الفليت "أبو محمد"، والد الشهيد عمر.

وقد وافت الحاج الفليت المنية صباح اليوم الأحد الموافق 22/07/2018م بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن عمر يناهز (71) عامًا قضاها طائعا لله صابراً محتسباً.

يُذكر أن الشهيد المجاهد عمر الفليت ارتقى إلى علياء المجد والخلود بتاريخ 30/10/2017م، برفقة كوكبة من مجاهدي سرايا القدس وفي مقدمتهم قائد لواء الوسطي الشهيد القائد عرفات أبو عبد الله ونائبه حسن أبو حسنين.، خلال قصف صهيوني غادر لنفق شرق المحافظة الوسطي.