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ادعيس: الأقصى في هذه الأوقات يحتاج منا للعمل والجد وليس للتصريحات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:41 - 22 يوليو 2018
يوسف ادعيس يوسف ادعيس
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طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس بحماية المسجد الأقصى في وجه الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي، والتي وصلت اليوم الأحد إلى أعداد كبيرة جدا، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، هذا الهيكل الذين يسعون بجد وتصميم لبنائه على أنقاض الأقصى من خلال ممارساتهم المختلفة.

وقال ادعيس، في تصريح صحفي، صدر عن الوزارة، إن على المسلمين في فلسطين وخارجها العمل بحزم مع هذه الاقتحامات، وشد الرحال إلى الأقصى، لصد الهجمات المسعورة، والخطيرة، ومواجهتها حفاظا على حق المسلمين الديني، والتاريخي، والسياسي فيه، وفي غيره من الأماكن المقدسة التي تشكل ملكا وقفيا خالصا للمسلمين، لا يجوز بأي حال تغييره، أو تبديله، وسرقته، تحت حجج تاريخية واهية، وكاذبة.

 وأضاف، ان الأقصى في هذه الأوقات يحتاج منا للعمل والجد وليس للتصريحات التي لا تجدي نفعا في ظل هذا الاحتلال الذي يعمل على سرقة أرضنا، وتاريخنا، وأماكن عبادتنا، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مطالبا الكل العربي والإسلامي بالعمل على إيقاف هذه الاقتحامات، ومنعها بكافة السبل.

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