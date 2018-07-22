سلطة المياه: أكثر من 95% من آبار مياه الشرب لا تتوافق مع المعايير

أعلنت سلطة المياه في قطاع غزة اليوم الأحد، أن أكثر من 95% من آبار مياه الشرب لا تتوافق مع المعايير الدولية لمياه الشرب، مشيراً إلى أن نصف محطات التحلية الخاصة غير مرخصة.

وأوضح المهندس ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه في قطاع غزة في مؤتمر صحفي حول واقع محطات تحلية المياه الجوفية في قطاع غزة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحل الأمثل لأزمة المياه هو تنفيذ مشاريع تحلية والاستفادة من مياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة.

وقد أعلن الشنطي، عن تكثيف الحملة الرقابية لمحطات تحلية المياه، وسيارات توزيع المياه، حيث بدأت الحملة من محافظات الشمال، مبيناً أن السلطة تسع لترخيص محطات تحلية المياه، حيث أن هناك 110 محطة خاصة، 50% منها غير مرخصة.

ونوه الشنطي، إلى أن هناك إجراءات عقابية ميدانية مباشرة في حالة عدم التزام أحدها بمعايير الصحة والسلامة، موضحاً أن السلطة تسعى لتوعية المواطنين ومنتجي وموزعي المياه المحلاه لتوضيح معاير السلامة والصحة.

كما دعا، إلى ضرورة التأكد الجغرافي للمحطات في نفس المحافظة لضمان التوزيع العادل في نفس المحافظة، فضلاً عن أهمية تقليل كميات المياه العادمة.