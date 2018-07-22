أمير قطر يزور بريطانيا الأحد بدعوة من رئيسة الوزراء

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة إن زيارة الشيخ تميم، تأتي تلبية لدعوة من "ماي" التي من المقرر أن يلتقيها الثلاثاء لبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما سيبحث الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي الشيخ تميم خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.

ولم تعلن الوكالة القطرية عن مدة الزيارة.