ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في فيتنام إلى 19 قتيلا

أعلنت هيئة ادارة الكوارث في فيتنام، اليوم الأحد، أن سيولا تلت الاعصار "سون تين" الذي ضرب وسط البلاد وشمالها، أسفرت عن سقوط 19 قتيلا على الأقل، وفقدان 13 شخصا آخرين.

وكان الاعصار ضرب المنطقة الاربعاء الماضي، وقد تراجع الى منخفض استوائي. وتأثرت مناطق واسعة في المدن والارياف على حد سواء، بالسيول والانهيارات الارضية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات الفيتنامية، أن أكثر من 15 ألف منزل تضررت، أو دمرت، بينما غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الزراعات. كما تغطي المياه العديد من الطرق.

و"سون تين" هو الاعصار الثالث الذي يضرب فيتنام منذ مطلع السنة.

ويسبب موسم الامطار في فيتنام الذي يمتد من حزيران الى تشرين الثاني سنويا اضرارا كبيرة.

وتسببت الكوارث الطبيعية العام الماضي بمقتل 389 شخصا وبخسائر مادية بلغت 2,6 مليار دولار، بحسب المعلومات الرسمية.