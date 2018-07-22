الاحتلال ينقل سترة الجندي المقتول على حدود غزة للمختبر العسكري

نقل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، سترة الجندي الذي قتل برصاص قناص فلسطيني على حدود قطاع غزة الجمعة الماضية إلى المختبر من أجل فحص السترة لفشلها في صد الرصاصة القاتلة.

وذكرت القناة الثانية "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، أن الجيش "الإسرائيلي" نقل السترة الواقية ضد الرصاص للجندي افيف ليفي والذي قتل بنيران قناص فلسطيني يوم الجمعة الماضية لمختبر عسكري في "إسرائيل" لفحص فشل السترة في صد الرصاصة التي أصابت صدر الجندي.

وأوضحت القناة وفقاً لمصدر عسكري، فإن الرصاصة كانت من النوع الكبير.

وفي تفاصيل إضافية عن مقتل جندي جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفادت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية أمس السبت "أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل كان يرتدي سترة واقية، قتل برصاصة قناص من قطاع غزة أصابته في الصدر، في البداية وصف بجريح في حالة الخطر، استدعيت مروحية لنقله، إلا أن الطاقم الطبي أعلن موته في الميدان.