مفاجأة في ليفربول بسبب أغلى حارس في التاريخ

بعد توقيع الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، لنادي ليفربول الإنجليزي قادما من روما الإيطالي، ليكون أغلى حارس في التاريخ مقابل 67 مليون جنيه إسترليني (62.5 مليون يورو)، تلقت الأوساط الرياضية مفاجأة جديدة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فريق "الريدز" رفض ضم بيكر قبل 3 سنوات فقط مقابل 4 ملايين يورو فحسب.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس البرازيلي عرض على ليفربول في عام 2015، نظير 3.1 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض الصفقة لما رآه مغالاة مادية.

وكان الحارس حينها في نادي إنترناسيونالي البرازيلي، بعد تقديمه لأداء لافت مع منتخبات البرازيل للناشئين، قبل انضمامه للفريق الأول بعد 3 شهور عبر تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا.

يذكر أن ليفربول يعاني من غياب حارس مرمى كفء بعد رحيل، بيبي رينا، عن الأنفيلد عام 2014، برغم وجود سيموني مينيوليه القادم من سندرلاند مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني في 2013، والألماني لوريس كاريوس.

وأدى كاريوس مباراة كارثية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وتسبب في هدفين بشكل مباشر لريال مدريد، ليعيد ليفربول محاولاته لضم أليسون بيكر، ويحصل عليه هذه المرة من روما.