قيادة جيش الاحتلال: "حماس" غير مسئولة عن قنص الجندي

ذكر موقع "واللا" العبري أنه ووفقاً لاعتقاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن حركة "حماس" غير مسئولة عن قنص الجندي الإسرائيلي الذي قُتل أمس الجمعة على حدود القطاع.

ويأتي اعتقاد الجيش بناءً على أن "المنطقة التي وقعت فيها العملية كان يتواجد بها عناصر لحماس علاوة لوجود إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في المنطقة الحدودية، إلى جانب كبار قادة الحركة الذي كانوا في طريقهم إلى المنطقة".

ورغم اعتقاد الجيش بأن "حماس" غير مسئولة عن قنص الجندي وقتله إلا أن غادي ايزنكوت قرر مهاجمة أهداف مختلفة في قطاع غزة أمس. بحسب موقع واللا العبري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي "إسرائيلي" قنصاً على حدود قطاع غزة، خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى، أمس الجمعة.