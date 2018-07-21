محمد صلاح رفض برشلونة!

كشف موقع "دون بالون" الإسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي رفض عرضا خياليا من نادي برشلونة من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع أن النادي الكتالوني أبدى استعداده لدفع 180 مليون يورو لنادي ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن يتقاضى "الفرعون المصري" راتبا سنويا قدره 22 مليون يورو، وهو العرض الذى قوبل بالرفض من جانب هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 32 هدفا.

وأضاف الموقع، "محمد صلاح لا يفكر في ترك ليفربول الصيف الحالي، ليس بسبب تفضيله اللعب في نادى ريال مدريد الإسباني، ولكن بسبب تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الذي سيؤثر بالسلب على حظوظ تألقه في المباريات مثلما يحدث مع باولو ديبالا فى منتخب الأرجنتين".

وأضاف الموقع "برشلونة يسعى لإبرام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن أحلامه تتحطم على صخرة اللاعبين مثل أنطوان غريزمان الذي قرر مواصلة المشوار مع أتلتيكو مدريد، ونيمار الذي يرفض العودة للنادي الكتالوني، وكذلك إيدين هازارد".

واختتم الموقع الإسباني تقريره قائلا، "محمد صلاح يؤمن بقدرة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة يورغن كلوب".