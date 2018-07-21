"واتساب" يطلق ميزة جديدة مهمة

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" تحديثا سيضيف ميزة جديدة توفر حماية أكبر لحسابات مستخدميها.

وقال موقع "وا بيتا إنفو" التقني المتخصص إن نسخة "بيتا" من تطبيق "واتسآب" على نظام تشغيل "أندرويد" يحمل تحديثا جديدا يحمي حسابات المستخدمين من "الروابط المشبوهة".

ويسمح الإصدار التجريبي الجديد "واتسآب"، الذي سيكون متاحا لجميع المستخدمين في وقت لاحق، باكتشاف ما إذا كان هناك رابط تم تلقيه على أنه "مريب".

كما أن "واتسآب" يحذرك مرة أخرى، إذا ما حاولت فتح الرابط "المشبوه" هذا، ما يمنح المستخدمين مزيد من الأمان على حساباتهم وهواتفهم.

لكن لتفعيل تلك الميزة الجديدة عليك أن تقوم بتلك الخطوات الهامة:

— حمل تحديث بيتا الجديد من واتسآب برقم 2.18.221.

— أنشأ نسخة احتياطية من سجل الدردشات الخاصة بك على واتسآب.

— ادخل على الإعدادات بحسابك على واتسآب وفعل خاصية التعرف على الروابط المشبوه