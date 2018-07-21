هل سيرحل هيغواين بعد وصول رونالدو؟

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، قد يطيح ببعض لاعبي "السيدة العجوز"، خارج الفريق الإيطالي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو، سيُعجل برحيل المهاجم غونزالو هيغواين على وجه الخصوص.

وأوضحت "ديلي ستار"، أن يوفنتوس وتشيلسي دخلا فعلا في مفاوضات بينهما، من أجل انتقال المهاجم الأرجنتيني للأخير.

وأكدت أن إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري على تدريب تشيلسي، ربما يُسهل من مهمة انتقال هيغواين لـ"البلوز"، إذ سبق أن عمل الاثنان معا في نابولي.

وبيّنت أن أن تشيلسي يريد استغلال قدوم رونالدو إلى يوفنتوس، من أجل إقناع هيغواين بالانتقال إليه، لا سيما أن النجم البرتغالي يلعب في الفترة الأخيرة بمركز المهاجم.

يشار إلى أن هيغواين انتقل إلى يوفنتوس عام 2016 قادما من نابولي، وتبلغ قيمته حاليا 55 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".