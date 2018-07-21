أولمرت: غزة حُرقت بالفسفور وأي حرب قادمة لن تجدي نفعاً

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود أولمرت، اليوم السبت، إنه لا توجد أي خطة سياسية منظمة سوى حرب على غزة، مشيراً إلى أن الحرب لو تمت لن تغير أي شيء ولن تؤثر على قطاع غزة.

وأضاف أولمرت خلال مقابلة القناة العاشرة العبرية، حول التوتر بين غزة وإسرائيل، أن نتائج الحرب على غزة ستخلف فقط عدد كبير من القتلى داخل القطاع وداخل "إسرائيل".

وأردف قوله: "في الجانب الاسرائيلي سيُقتل مدنيين وجنود على حد سواء، وإن شنت إسرائيل حرباً على غزة واستمرت لشهر أو شهرين ستتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ كثيف ونعود لنفس النقطة".