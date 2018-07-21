الحركة الأسيرة تعتزم تصعيد اضرابها المفتوح عن الطعام

أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتزامها تصعيد إضرابها المفتوح عن الطعام في الأيام القليلة القادمة، حال لم تعد الحقوق للأسرى المحررين خاصة بعد قطع رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إننا في الحركة الأسيرة نؤكد على الاستمرار في فعالياتنا التي بدأناها والتي ستتواصل حتى انتزاع حق عوائلنا التي تم الاعتداء عليها من قبل جهة لا تريد حتى الآن أن تخرج للعلن وتُصارح شعبنا بما اقترفت يدها، وإننا عازمون في الحركة الأسيرة ومُصرون على استرداد حقنا القانوني المُعتدى عليه".

ودعت الحركة الأسيرة كافة الفعاليات الوطنية والجهات المعنية بالدفاع عن حقوقنا للتكاتف لإسماع صوتنا عالياً والصراخ في وجه من فقد الحياء ولم يعد يعبء بأي محرمات ومقدسات تعارف وتوافق عليها شعبنا الفلسطيني.

يُشار إلى أن عشرات الأسرى المحررين من غزة قطعت رواتبهم بعد الاجراءات التي فرضتها السلطة ضد القطاع بوقف صرف رواتب الموظفين.