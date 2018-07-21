"شوارع نيويورك" تتزين بصور شهداء مسيرة العودة في غزة

تزينت إحدى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بصور شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، للفت أنظار الشعب الأمريكي إلى ما تحدثه آلة الإرهاب "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المكفولة وفق القانون والشرائع الدينية والإنسانية.

وظهر في الصور التي زينت نيويورك وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لشهداء المسيرة من الأطفال والنساء والرجال والشباب، كدليل حقيقي وواقعي على بشاعة وإرهاب جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة بتاريخ (30/3/2018) للمطالبة بحق العودة إلى الأراضي المحتلة ورفع الحصار الظالم عن غزة المفروض منذ أكثر من 12 عاماً ولا تزال المسيرة متواصلة للأسبوع الـ17 على التوالي، واستشهد منذ انطلاقها نحو 147 شهيداً وأصيب أكثر من 16 ألف مواطن بجراح مختلفة، دون ان يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال "الإسرائيلي".







