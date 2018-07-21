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حريق كبير في ناحل عوز شرق غزة بفعل بالون حارق

  • فلسطين اليوم
  • 14:51 - 21 يوليو 2018
حريق في مستوطنة حريق في مستوطنة
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اندلع حريقٌ ضخم في مصنع للألبان شرق موقع "ناحل عوز" العسكري شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال، أن حريقاً ضخماً اندلع في مصنع للألبان ومستودع للأبقار في مزرعة لتربية الأبقار في الأراضي الفلسطينية المحتلة شرق مدينة غزة، دون أن تعلن عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

فيما أوضحت وسائل الإعلام، أن بالون حارق أطلق من قطاع غزة وسقط في مصنع للألبان ما أدى لاندلاع حريق ضخم، لافتتاً أن تصاعد النيران ناتج عن وجود مواد تساعد في اشعال النيران.

وتظهر الصور المنتشرة في وسائل الإعلام العبرية، اندلاع حريق داخل مزرعة للأبقار قرب موقع ناحل العوز شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

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حريق في مستوطنة
بالون حارق
 

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