مستوطنو "غلاف غزة": حماس تتحكم في حياتنا

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، اليوم السبت، إن حماس تحدد عدد ساعات نوم المستوطنين في غلاف غزة.

وأوضحت الصحيفة في مقال "حماس تدير لنا حياتنا" "حماس تحدد عدد الساعات التي ننامها في الليل سواء قضينا الليل في فراشنا أو في الملاجئ وحتى وقت استطاعتنا مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم مع الأصدقاء دعونا نستمتع بالهدوء الذي حدث الليلة ونشكرها على كل يوم يمر بدون انطلاق صافرات الإنذار".

قالت القناة 14 العبرية، اليوم السبت إن جيش الاحتلال قرر العودة إلى الحياة الطبيعة في مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت القناة "بعد جلسة تقدير موقف قرر الجيش الايعاز الى سكان علاف غزة بالعودة الى الحياة الطبيعية وعدم ضرورة البقاء قرب الأماكن المحمية كما وتقرر فتح شاطئ زيكيم للزوار".

وكان فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، قال إنه جرى التوصل للحالة السابقة من التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، بجهود مصرية وأممية، مشيراً أن المقاومة ستبقى معادلة "الدم بالدم" قائمة.