الصحة تعاني من نقص خطير في الأدوية الرئيسية

أعلنت وزارة الصحة عن تفاقم أزمة الأدوية مع نقص أكثر من عشرين صنفا رئيسيا وتحديداً الخاصة بمرضى السرطان.

وأكدت أن نقص الأدوية يأتي في ظل "تراجع إصدار التحويلات العلاجية في الخارج من قبل حكومة التوافق الفلسطينية.

وجاء ذلك على لسان الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة حيث قال: "مرضى السرطان يواجهون مصيراً قاسياً جراء نقص 20 صنفا من أدويتهم الرئيسية التي تدخل بروتوكولاتهم العلاجية".

وطالب القدرة المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على "إنقاذ المرضى الفلسطينيين، وإرسال الأدوية اللازمة، والسماح لهم بالسفر للعلاج".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، يتم تشخيص نحو 1500 شخص بمرض السرطان سنويًا في غزة.