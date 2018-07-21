إيران تدين قانون القومية وتؤكد أن سياسة التهويد تزعزع الاستقرار

دانت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، قرار الكنيست "الإسرائيلي" تبنّي مشروع قرار يعتبر فلسطين المحتلّة دولة قومية للشعب اليهودي.

وكان الكنيست قد أقر قانون القومية، الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

واعتبرت الخارجية الإيرانية خطوة الكنيست الأخيرة تأكيد جديد على طبيعة هذا الكيان العنصرية على مدى 70 عاماً.

ورأت أن الدعم الأميركي ونقل السفارة الأميركية للقدس وسعي دول عربية للتطبيع أدى للتمادي في سياسة التهويد، مشيرةً إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار ومزيد من انعدام الأمن في المنطق.