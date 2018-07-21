مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم السبت، مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، وقاموا بأداء الصلوات في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة بحماية أفراد من قوات الاحتلال، تزامنا مع قيام العشرات من المقدسيين بأعمال تطوعية داخل المقبرة.

وأضاف الشهود أن الشبان رددوا التكبيرات تصديا لصلوات المستوطنين داخل المقبرة، وخلال ذلك حصلت مناوشات مع قوات الاحتلال وهددت الشبان بالضرب والاعتقال، ثم قامت القوات بإخراج المستوطنين من المقبرة.

وفي سياق متصل قامت مجموعات متتالية من المستوطنين بجولات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى، وأدوا صلواتهم