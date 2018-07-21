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"إسرائيل" تصادق على إطالة نفق في القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:06 - 21 يوليو 2018
نفق نفق
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 قررت اللجنة اللوائية الاسرائيلية في القدس إيداع مخطط لإطالة نفق يمتد من جانب باب الخليل إلى قرب باب العامود في البلدة القديمة بالقدس يطلق عليه إسم "نفق الجيش الإسرائيلي"، مسافة كيلومتر باتجاه الشمال.

ويستهدف هذا المخطط كما زعمت اللجنة اللوائية، تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف النفق وفي شارع الأنبياء وتسهيل عمل القطار الخفيف.

وذكرت أسبوعية "كول هعير" العبرية أن المخطط الذي تبلغ تكلفته حوالي 360 مليون شيكل يتضمن نفقاً يتشعب عن النفق القائم نحو الشمال حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب فندق الأميركان كولوني.

ومن المقرر إقامة ثلاثة مخارج طوارىء في النفق. وينص المخطط على الحفاظ على "الحديقة القومية" القائمة فوق المسار المخطط له .

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