الأحمد:وفد الحركة للقاهرة خلال يومين لتسليم الرد ولا صحة لتسريبات حماس بشأن المقترحات

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم السبت، ان وفد الحركة سيتوجه خلال يومين الى القاهرة لتسليم تصور حركة فتح النهائي حول المقترحات والاتفاق مع الاشقاء في مصر على مناقشة المقترحات ، وبعدها ستقوم مصر بمناقشتها مع حركة حماس وإذا تم الاتفاق سيكون هناك لقاء ثنائي لإعلان الاتفاق".

واعتبر ان ما نشرته حركة حماس حول المقترحات المصرية للمصالحة الفلسطينية لا اساس له من الصحة ، مبيناً ان الهدف من نشر هذه التسريبات هو إثارة الرأي العام الفلسطيني وتفجير المقترحات المصرية قبل ان تولد.

وأشار الى ان ما قدمته مصر مشروع مقترحات لأليات تنفيذ اتفاق المصالحة وليس ورقة نهائية ، مشيراً الى ان ما سربته حركة حماس وتحديداً ما جاء على لسان عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق لا اساس له من الصحة.

وأوضح الأحمد أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق على المقترحات المصرية للمصالحة .

وبين الأحمد ان الجانب المصري طالب حركتي فتح وحماس بعدم الادلاء باي تصريحات إعلامية ، بهدف التحرك بهدوء وخلق أجواء ايجابية لبلورة مقترحات بصيغة نهائية.