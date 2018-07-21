بعد يوم تصعيد..غزة تودع أربعة شهداء ارتقوا بالأمس في الجمعة الـ17 لمسيرات العودة

تشيع جماهير غفيرة من أبناء شعبنا اليوم السبت، أربعة شهداء ارتقوا في الجمعة الـ17 من مسيرات العودة والتي حملت عنوان" لن تمر المؤامرات" ، وبعد جولة تصعيد وقصف مباغت من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمرصد المقاومة الفلسطينية بحجة الرد على قنص جندي "إسرائيلي" الذي توفي لاحقاً .

المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أكد استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 210 آخرين في قصف للاحتلال ومواجهات قرب حدود القطاع.

وكانت قوات الاحتلال، قد قصفت نقاط رصد للمقاومة شرق قطاع غزة، زاعمةً أن القصف جاء ردًا على إطلاق المقاومة النار تجاه دورية لجنود الاحتلال مما أدى لمقتل جندي إسرائيلي بعد إصابة بجراح بليغة وفقًا لما نشره الإعلام العبري.

وأوضح القدرة، أن شهداء جنوب غزة هم: محمود خليل قشطة "23 عام" من شرق رفح، محمد رياض فرحانة "31 عام" من شرق خان يونس، شعبان رجب ابو خاطر 26 عام من شرق خان يونس، وشهيد مواجهات شرق غزة محمد شريف بدوان "27عام".

وزفت كتائب القسام المجاهدين شعبان أبو خاطر ومحمد أبو فرحانة ومحمود قشطة الذين ارتقوا في القصف.

ومارس قادة الاحتلال "الإسرائيلي" حرباً نفسية وتهديدات بعد مقتل الجندي شن ضربات جوية واسعة على قطاع غزة ، التوعد بتدفيع سكان القطاع ثمن ما ترتكبه المقاومة مما اثار حالة من البلبلة والقلق في صفوف المواطنين ، وسط الحديث عن تدخل وساطات للتوصل لتهدئة في القطاع وهو ما اعلن عنه الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم بالبدء بسريان التهدئة فجراً.