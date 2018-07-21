الهباش يشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل قطاع العدالة والشركاء الممولين

أكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية على أهمية تحقيق الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة وسبل تطويرها، مؤكدا أنها إحدى أهم أولويات جهاز القضاء الشرعي في دولة فلسطين.

جاءت أقوال الهباش خلال الاجتماع السنوي للتشاور والتنسيق بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة المحليين والشركاء الممولين، وتقييم المرحلة السابقة، وعرض أولويات قطاع العدالة للمرحلة القادمة بموجب الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وأجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022 في مدينة رام الله .

وأضاف قاضي القضاة ان جهاز القضاء الشرعي يعكف حاليا من خلال تشكيل لجنة متخصصة الى مراجعة كافة القوانين المطبقة حاليا والتي تعتبر مستندة الى قوانين قديمة سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة ، وإصدار قوانين فلسطينية خالصة تتواءم والتطور الحاصل في المجتمع وقد تم بالفعل إصدار قانون التنفيذ الشرعي بصبغته الفلسطينية الخالصة مما انعكس ايجابا على تنفيذ الاحكام بالسرعة والشكل المطلوبين، بالاضافة الى الارتقاء بالكوادر البشرية في كافة مكونات القضاء الشرعي ( القضاء ، النيابة ، المحاكم ، الإداريين ) بما ينعكس ايجابا على تقديم الخدمة الافضل لابناء شعبنا الفلسطيني .

يذكر أن الاجتماع والذي يضم رؤساء وممثلي قطاع العدالة في فلسطين، والشركاء ممثلي الدول المانحة وفي مقدمتهم مملكة هولندا وممثلها في فلسطين السفير بيتر موليما، يهدف الى مواصلة البناء والتطوير لمنظومة قطاع العدالة في فلسطين، بما يحقق العدالة وسيادة القانون".







