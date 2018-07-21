تهدئة في غزة تدخل حيز التنفيذ فجراً بعد جولة تصعيد واستشهاد 4 ومقتل جندي

أعلن الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم عن التوصل الى تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقال برهوم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي انه جرى برعاية مصرية واممية التوصل للعودة الى الحالة السابقة من التهدئة بين الفصائل وجيش الاحتلال.

وكانت قناة الجزيرة قد نقلت عن مصدر لم تكشف هويته ان الفصائل الفلسطينية وافقت على سريان التهدئة في غزة بدءا من منتصف الليلة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان مصر والأمم المتحدة عملتا من أجل منع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ورغم الانباء عن التوصل الى تهدئة، قالت مصادر محلية في قطاع غزة ان الطيران الحربي لا يزال يحلق في سماء قطاع غزة.

وشنت طيران الاحتلال مساء اليوم الجمعة اكثر من 15 غارة على مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من القطاع ادت الى استشهاد 4 مواطنين 3 منهم ينتمون الى كتائب عز الدين القسام.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن رسميا عن مقتل جندي برصاص قناصة فلسطيني على حدود قطاع غزة.