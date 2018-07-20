الجهاد الاسلامي تؤكد على حقها بالرد على العدوان الصهيوني

أكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأن التصعيد العدواني الخطير الذي وقع بالامس وخلال ساعات هذا اليوم من استهداف للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وقصف مواقع المقاومة بقصد القتل وإيقاع الإصابات الخطيرة ، يكشف نوايا العدوان المبيت من قبل حكومة وجيش الاحتلال.

و اعتبرت الحركة في بيان صحفي أن هذا التصعيد هو انتهاك واضح وسافر للجهود التي بذلت خلال الأسبوع الماضي من قبل الاشقاء المصريين، و التي تعاطت الفصائل معها بشكل إيجابي، لكن الاحتلال بيت النية للغدر والعدوان وخلط الأوراق من خلال قرارته العدوانية ومن خلال الاعتداءات التي تواصلت دونما توقف .

و أوضحت الحركة أن الاحتلال لجأ وكعادته لسياسات الكذب والتضليل من خلال ماكينة إعلامية لا تكترث أبدا بالمبادئ الاخلاقية والإنسانية وراحت تزور الحقائق وتبث الاكاذيب وساعدتها في ذلك الادارة الامريكية التي تغذي الحرب الصهيونية البشعة على شعبنا وأمتنا .

و لفتت الحركة في بيانها الى أن ما يجري من عدوان سينكسر وستفشل أهدافه أمام صمود شعبنا ووحدته ، وإننا نؤكد على حقنا في الدفاع عن أنفسنا والرد على العدوان الإرهابي، وليعلم قادة الاٍرهاب الاسرائيلي أننا لا يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في أي من حقوقنا .