الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب و وسط غزة

شنت الطائرات الحربية الصهيونية مساء الجمعة سلسلة غارات على عدة مواقع للمقاومة وسط و جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقع الروضة التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بعدة صواريخ ما ادى لإصابة عدد من المواطنين قرب الموقع بجراح.

وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال الحربية قصفت أيضا موقعين للمقاومين غرب خانيونس بـ 11 صاروخا، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصف الطائرات الحربية موقع "عيسى" في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وجاءت الغارات بعد اعلان جيش الاحتلال بدء هجوم واسع في قطاع غزة بزعم الرد على اطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت اربعة مواطنين بينهم 3 مقاومين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهدوا في استهداف جيش الاحتلال لنقاط رصد للمقاومة شرق خانيونس ورفح فيما استشهد الرابع خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة.