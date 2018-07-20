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شرطة المرور بغزة تنفي خبر إخلاء سيارات محجوزة لديها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:08 - 20 يوليو 2018
شرطة غزة والامتحانات شرطة غزة والامتحانات
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نفت شرطة المرور في قطاع غزة ما تناقلته وسائل الإعلام حول إخلاء سيارات محجوزة لديها بسبب الأوضاع الأمنية و التوتر في القطاع.

و قالت الشرطة في بيان لها: ط تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً يفيد بدعوة من لديه سيارة محجوزة إلى التوجه لاستلامها بسبب الوضع الأمني".

و أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، ولم تصدر أي تصريحات عن شرطة المرور بهذا الخصوص.

كما دعت المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات، والتحلي بالمسؤولية وعدم المساهمة في نشر الشائعات والبلبلة.

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