أسرى "النقب" يناشدون بوقف سياسة الاحتلال القمعية بحقهم

ناشد الأسرى الإداريين والحركة الأسيرة في سجن النقب اليوم الجمعة، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبي، بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى في السجن.

وطالبوا بالعمل على تحسين ظروف اعتقالهم من كافة الجوانب وخاصة العمل على وقف الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر غسان زغيي من جنين، بعد أن أمضى اعتقال إداري لمدة عام و8 سنوات سابقا وأفرج عنه الليلة الماضية، إن سلطات الاحتلال قامت بتحويل عشرات الأسرى في الأيام الأخيرة إلى الاعتقال الإداري، كما حرمت الأسرى المرضى من العلاج الطبي اللازم، خاصة في ظل انتشار الأمراض المزمنة، كما وصلت انتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام.

وأكد أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال لم تغيير من نهجها العدواني بحق الحركة الأسيرة من كافة الجوانب الصحية والحياتية والمعيشية، إضافة إلى معاناة الحركة الأسيرة من الاكتظاظ في سجن النقب الذي بداخله ما يزيد عن 1100 أسير بالرغم من وعود سلطات الاحتلال بتوسيعه منذ سنوات.