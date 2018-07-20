اتفاق ثنائي يبعد بنزيما عن نابولي

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، حقيقة وجود مفاوضات مع الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "التعاقد مع بينزيما؟ إنه خيار بعيد بل بعيد جدا، أنا مندهش من تلك الأخبار".

وأضاف: "بيني وبين أنشيلوتي اتفاق على التعاقد مع اللاعبين الشباب في حين أن دي ماريا وبنزيما من اللاعبين الكبار".

وواصل: "نسعى للتعاقد مع حارس مرمى ثالث للفريق، أنشيلوتي سيبحث وسيقرر في آخر الأمر مع من نتعاقد خلال تلك الفترة".

وأشارت العديد من التقارير إلى وجود مفاوضات بين نابولي وبنزيما، وذلك بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الإيطالي.