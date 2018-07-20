ليبرمان يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

هدد وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان بشن "عملية عسكرية واسعة النطاق ومؤلمة" ضد قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق "الطائرات الورقية والبالونات الحارقة".

وزار ليبرمان، اليوم الجمعة، سكان المستوطنات المقامة في محيط عزة المسماه "غلاف عزة"، معترفا بأن المشكلة الحقيقية هي تآكل آليات الردع لدى جيشه، إلى جانب فقدان الاحساس بالأمان لدى السكان، الذي لا يقل اهمية عن الامن ذاته.

وقال ليبرمان "لم اتحاور مع حماس، بل نجري محادثات مع جميع الاطراف التي نعتبرها معنية بالوضع القائم".

وأضاف: "الوضع في "غلاف غزة" لا يحتمل حيث اتت نيران الطائرات الورقية على كافة الغابات الطبيعية واصبحت رماد".

واتهم ليبرمان حركة حماس انها تدفع جيشه نحو "وضع لا خيار فيه" الذي يستوجب شن عملية عسكرية واسعة و"مؤلمة" ليست فقط ظاهرية، محملا حماس المسؤولية عن هذه الحالة.

واستخدم الشبان الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة كوسيلة للتعبير عن غضبهم وسخطهم لصمت العالم الرهيب أمام جرائم جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل في مظاهرات سلمية شعبية على حدود قطاع غزة.

واستشهد منذ انطلاق المسيرات الشعبية السلمية بتاريخ (30آذار الماضي) والتي أطلق عليها "مسيرات العودة وكسر الحصار" نحو 151 شهيداً وأكثر من 16 ألف جريح.