الاحتلال يزعم العثور على بالون حارق جنوب القدس



زعمت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الجمعة أن عناصرها عثرت على بالون حارق جنوب مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لموقع مفزاك العبري، فإن قوة "إسرائيلية" عثرت جنوب القدس المحتلة على بالون يحتوي على مادة بها وقود وكبريت وسلك كهربائي، وتم نقل البالون إلى مختبر الشرطة لإجراء الفحوصات اللازمة عليه.

يُشار إلى أن البالون الحارق هو وسيلة استخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة للتعبير عن احتجاجاتهم السلمية والشعبية ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار، وللدفاع عن أنفسهم أمام بطش الاحتلال "الإسرائيلي" الذي قتل عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل دون أن يشكلوا عليهم أي خطر يذكر.