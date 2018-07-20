الشيخ عزام: شعبنا قدم نماذج وأمثلة أبهرت العالم كله

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن الشعب الفلسطيني قدم أروع النماذج والأمثلة التي أبهرت العالم كله في أبرز مراحله ومازال يقدم الكثير.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي نظمته الرابطة الإسلامية للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وسط محافظة رفح مساء الخميس، بحضور قادة وكوادر الحركة والرابطة ومديرية التربية والتعليم والوجهاء والمتفوقين وعوائلهم.

وقال الشيخ عزام:" على مدار التاريخ يحاول أعداؤنا وقوى الشر كافة طمس نماذج النجاح والتقدم في أمتنا".

وأضاف "رغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر واحتلال وتضييق إلا أنه متمسك بالقيم والمبادئ، وهو اليوم مطالب بالمضي برسالته وطريقه عبر العلم والمعرفة، وعبر الجهاد والمقاومة، وعبر كافة مناحي الحياة".

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد حديثه "في ظل الظروف التي نعيشها تحت الاحتلال وتحت الجنون الذي يضرب المنطقة بأسرها، يجب أن نستعيد روحنا، وأن نستعيد توازننا، وأن ندرك أن الله اختار هذه الأمة وحملها أمانة كبيرة وأمامها مسؤوليات جسام ".

وشدد الشيخ عزام على ضرورة التضامن والتماسك والتعاون فيما بيننا لاستمرار المسيرة التي خرجنا من أجلها.

ووجه الشيخ عزام رسالته لأوائل الطلبة قائلا:" يجب عليكم مواصلة المثابرة والاجتهاد، وعليكم أن تدركوا جيدا أن الخير ليس هدفه لأنفسكم فقط بل لأجل خدمة الصالح العام وخدمة الإسلام، حينها يمكن أن يصل الإنسان لأرقى الدرجات وأفضلها".

وفي نهاية كلمته تقدم بالشكر لأوائل الطلبة ولآبائهم وأمهاتهم ولمعلميهم ولكل من ساهم في تقديم صورة مشرفة في الرقي والنجاح اللافت.

وتخلل المهرجان التكريمي العديد من الفقرات، والاسكتشات والأناشيد وتكريم الطلبة المتفوقين، وعوائل الطلبة الشهداء، ورسم لوحة فنية لصورة للأمين العام للحركة د. رمضان شلح.