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أكد على أنه خطوة عنصرية بغيضة

الأزهر الشريف يدين "قانون الدولة القومية اليهودية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:06 - 20 يوليو 2018
مشيخة الأزهر الشريف مشيخة الأزهر الشريف
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دان الأزهر الشريف بشدة إقدام الكيان الصهيوني على إقرار ما يسمى بـ "قانون الدولة القومية اليهودية"، وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني.

ويشدد الأزهر على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بدأت بوعد بلفور المشؤوم، ثم أخذت منحنى خطيرا بقرار الإدارة الأمريكية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للكيان الصهيوني.

ويؤكد الأزهر الشريف أن فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه، وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

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