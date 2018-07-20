ليبرمان: إذا وقعت الحرب سيدفع سكان القطاع ثمناً كبيراً

نفي وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان صباح اليوم الجمعة عن وجود اتصالات بين "إسرائيل" وحماس تتعلق بالوضع الاقتصادي لقطاع غزة، مستدركاً ان الاتصالات فقط مع الجهات ذات الصلة.

وحذر ليبرمان من مغبة شن قواته عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة.

وقال ليبرمان خلال لقائه عدد من سكان سديروت صباح اليوم المشكلة الحقيقة التي نواجهها هي تآكل قوة الردع للجيش الاسرائيلي بسبب ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وحول العملية العسكرية التي يهدد بها ليبرمان غزة، قال:" للأسف سكان القطاع سيضرون لدفع الثمن "فقادة حماس يقودون "إسرائيل" لكي تقوم بتلك العملية العسكرية التي ستكون واسعة ومؤلمة لسكان القطاع ففي حالة وقعت الحرب فمن يتحمل مسؤولية تلك الحرب هم قادة حماس.

وأضاف، أن البالونات الحارقة حرقت آلاف الدونمات الزراعية والوضع لا يطاف، ولن نبقى ساكتين على هذا الوضع.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي اضطر سكان المستوطنات حول غزة للركض للملاجئ او الخروج منها قرابة 20 مرة وهذا أمر لا يحتمل.