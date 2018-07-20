الفيفا يغرّم الاتحاد المصري وأندية عربية لعدم التزامهم بالتسديد

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى مجموعة من الأندية العربية لعدم تسديد مستحقات لاعبيها، مهددا بفرض حظر عليها في سوق الانتقالات إذا لم تف بالتزاماتها.

وغرّم الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ 42 ألف يورو، لأنه لم يلتزم عدم خوض مباريات ودية في الفترة من 21 إلى 27 مايو الماضي التي كانت مخصصة لإراحة اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم.

وخاض المنتخب المصري خلال هذه الفترة مباراة ودية ضد الكويت في 25 مايو.

على صعيد الأندية، تعرض النادي العربي القطري لغرامة قدرها 25.800 ألف يورو ومنح مهلة 3 أشهر لتسديد المبالغ المستحقة عليه.

وفي حال عدم الالتزام، يواجه العربي حسم 6 نقاط من رصيده في الدوري القطري وفرض عقوبة بمنعه من التعاقد مع لاعبين لفترتي تسجيل.

بدوره، غرم نادي الخريطيات القطري بمبلغ 20 ألف يورو ومنح مهلة 60 يوما. ويواجه الخريطيات خطر حسم 6 نقاط من رصيده ومنع من التعاقد لفترتي تسجيل.

أما أبرز الأندية العربي الأخرى، فهي الزمالك المصري والجزيرة الإماراتي (كلاهما 20 الف يورو).