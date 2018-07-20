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أواخر الشهر الجاري

منتخب الطائرة الشاطئية يستعد للمشاركة في البطولة العربية بالمغرب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:50 - 20 يوليو 2018
منتخب كرة الطائرة الشاطئية الفلسطيني منتخب كرة الطائرة الشاطئية الفلسطيني
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يستعد منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها المملكة المغربية أواخر شهر يوليو/ تموز الجاري، وذلك على ملاعب مدينة "أغادير" الساحلية.

ويمثل المنتخب الوطني الفلسطيني فريقان، يتكون الأول من اللاعبان خالد العرقان، ومحمد القيشاوي، والفريق الآخر من اللاعبان إبراهيم قصيعة، وحسن أبو زعيتر، وهما الفريقان اللذان توجا بلقب البطولة المحلية الأخيرة.

ويخوض الفريقان تدريبات شبه يومية على الملاعب الترابية، وخاصة على ملعب نادي اتحاد بيت حانون الرياضي المخصص للعبة، وسط متابعة واهتمام من الاتحاد الفلسطيني للعبة، الذي يعول على ظهور الفريقين بشكل مميز في البطولة.

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