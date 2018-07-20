أبو زهري: مسؤولو الإدارة الأمريكية تحولوا ناطقين باسم الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري الجمعة، إن تبني مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرواية "الإسرائيلية" ومهاجمتهما المستمرة لحماس يعكس مدى تفاهة الإدارة الأمريكية.

وكتب أبو زهري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تبني غرينبلات وكوشنير للرواية "الإسرائيلية" ومهاجمتهما المستمرة لحركة حماس يعكس مدى تفاهة الإدارة الأمريكية التي تحول مسؤولوها الى مجرد ناطقين باسم الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير وموفده لعملية التسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في مقال نشراه في صحيفة الواشنطن بوست حركة حماس إلى وقف المقاومة الذي تمارسها قائليْن إنها إذا فعلت ذلك لحصلت على دعم مادي كبير.

وأضاف المسؤولان أنه على حماس اغتنام قدرتها على الاختراع، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من تحويل أي شيء إلى سلاح مثل طائرات ورقية حارقة ومرايا تستخدم لتشويش عمل عناصر جيش الاحتلال.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل، وتدعمه عسكريا بلا حدود، كما تمنحه غطاء دائما لارتكاب مجازره وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.