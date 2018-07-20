الدون يتسبب بنفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء الخميس أنه باع جميع تذاكر مباريات الموسم المقبل على ملعبه (أليانز ستاديوم) البالغ عددها 23 ألف و900 تذكرة، وذلك في خضم احتفالات جماهير "البيانكونيري" بصفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوفه قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه قبل شهر من انطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ" تم بيع 25 ألف و300 تذكرة موسمية، بالإضافة لـ 4 آلاف بطاقة مخصصة للأعضاء "المتميزين".

وساهمت صفقة انضمام الدون لبطل إيطاليا مقابل 112 مليون يورو في تزايد الإقبال على تذاكر المباريات الموسمية، قبل انطلاق الموسم الجديد الذي تضع فيه جماهير "السيدة العجوز" آمالاً عريضة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى دوري الأبطال أيضاً.

وجدد 95% من أصحاب البطاقات الموسمية اشتراكاتهم للموسم المقبل، قبل أن يعلن النادي عن نفاد جميع التذاكر تماماً الخميس.

ومن المنتظر أن يطرح النادي 12 ألف تذكرة لكل مباراة في الموسم المقبل للجماهير العادية.