الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"

يستعد الغزيون اليوم الجمعة إلى المشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تأتي تحت عنوان جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكدت الهيئة في بيان لها، استمرار وتواصل مسيرات العودة، داعية كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

وقالت: سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.

وبلغ إجمالي الشهداء الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار 142 شهيدا، بينهم 18 طفلا، بحسب وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن أكثر من 16 ألف مواطن أصيبوا بجراح مختلفة، بينهم 390 وصفت إصاباتهم بالخطير.