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ليبرمان يجري مشاورات أمنية مع قادة الجيش بشأن التوتر في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:47 - 19 يوليو 2018
ليبرمان ليبرمان
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أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أجرى مشاورات أمنية مع قادة الجيش بشأن التطورات في الجنوب وغزة.

وأوضحت تقارير عبرية، أن ليبرمان أجرى تقييماً أمنياً مع رئيس الأركان غادي أيزنكوت ومنسق الحكومة وكبار مسؤولي جيش الاحتلال والشاباك.

واستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية نقطة تابعة للضبط الميداني شرقي رفح، أسفرت عن استشهاد أحد مجاهدي كتائب القسام وإصابة ثلاثة آخرين بجراح مختلفة.

وردت المقاومة بقصف مستوطنات الغلاف بنحو 5 قذائف هاون وصاروخ سقطت على أشكول وموقع كرم أبو سالم العسكري، حيث دوت صـافرات الإنذار عقب قصف المقاومة.

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