منذ أكثر من 100عام تحتفظ عائلة "راغب حلمي العالول"، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بـ "أمانة"، تركها جندي عثماني، إبان الحرب العالمية الأولى، التي شهدت انتهاء الحكم التركي لفلسطين.

وقال "العالول" خلال حديثه لوكالة الأناضول التركية في مكتبه بمدينة نابلس، إن جنديًا تركيًا من الجيش العثماني وضع لدى عمه أمانة وهي عبارة عن مبلغ مالي، إبّان الحرب العالمية الأولى، وقال له:" إذا تمكنّا من العودة سأستعيدها".

ولفت إلى أن العائلة تحتفظ بالأمانة منذ ذلك التاريخ في خزنة خاصة تعود لعائلته المعروفة في مدينة نابلس بالعمل في التجارة والعقارات.

وقال:" منذ ذلك الوقت ما تزال الأمانة على حالها".

ويوضح "العالول" أن القطع النقدية تبلغ 152 ليرة عثمانية.

وبحسب مؤرخين أتراك، فإن قيمة هذه النقود تعادل في ذلك الوقت، نحو 30 ألف دولار أمريكي.

وبيّن العالول، أنه لا يعرف اسم الجندي التركي، الذي ترك أمانته أو مصيره، وهو الأمر الذي يزعج العائلة كثيرًا، بحسب قوله.