البلبيسي: "قانون القومية" يؤكد عدم جدوى محاولات التسوية مع الإسرائيليين

أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ورئيس لجنة دعم صمود الداخل، حلمي البلبيسي، "أن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قرار عنصري بامتياز يؤكد عدم جدوى محاولات السلطة للتوصل إلى اتفاق تسوية مع الإسرائيليين".

وشدد البلبيسي في تصريحٍ صحفي أنَّ تهاون سلطة أوسلو وبعض الأنظمة العربية في التعامل مع الكيان الإسرائيلي، أفضى إلى الإجراءات العنصرية والعدوان الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليحصل لو أن السلطة والأنظمة العربية اعتبرت "إسرائيل" عدواً وجودياً، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجب مقاومته بكل الوسائل والأدوات وفي كل المحافل، لردعه عن جرائمه بحق شعبنا.

ودعا البلبيسي فلسطيني الداخل المحتل لممارسة حقهم في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل حتى اسقاط القانون العنصري وغيره من المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف الحق الفلسطيني.

كما، ودعا البلبيسي الامتين العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد العدو الإسرائيلية، حتى استعادة حقوقه الوطنية.

وفجر اليوم الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية قانون ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.