كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة رفح

حمَّلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف نقطة عسكرية تابعة لحماة الثغور شرق رفح، ظهر اليوم الخميس.

وقال الكتائب في بيان مقتضب: إن إقدام العدو الجبان على استهداف نقطةٍ لمجاهدينا من قوة حماة الثغور شرق رفح ظهر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد المجاهد/ عبد الكريم إسماعيل رضوان لهي جريمةٌ نكراء وحماقةٌ يتحمل العدو المسئولية الكاملة عنها، وسيدفع ثمناً من دمائه مقابلها فالجزاء من جنس العمل.

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين، عصر اليوم الخميس، في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة من مطلقي البالونات الحارقة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرة إسرائيلية قصفت مجموعة من مطلقي البالونات شرق رفح؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عبد الكريم رضوان 22 عامًا بعد محاولة الطواقم الطبية انقاذ حياته جراء إصابته بقصف شرف رفح

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بوصول الشهيد وثلاثة إصابات للمستشفى الأوربي جنوب القطاع.