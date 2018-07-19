منظمو سفن كسر الحصار يدعون لتفعيل التضامن الدولي مع غزة

قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة وإغلاق المعابر يؤكد الحاجة إلى تفعيل التضامن الدولي مع القطاع.

وقال بيان صادر عن اللجنة الخميس إن "هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة ضد غزة تعزز أهمية سفن التضامن مع غزة، ومساعي كسر الحصار التي يجب أن تستمر وتأخذ أشكالا عدة".

وأكدت اللجنة أن الحراك على المستوى الشعبي مُتصاعد باعتبار ذلك واجب إنساني، ويتصاعد إصرار المتضامنين وشعورهم بالمسئولية بضرورة أن يكون للشعب الفلسطيني كامل الحرية بالحياة الكريمة والتنقل من والى وطنهم.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الحكومات بواجبها تجاه غزة وأن تلاحق الاحتلال وقادته وجنوده وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية إن التضامن الدولي مع غزة من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على حكومة الاحتلال لتغيير مواقفها تجاه غزة التي تتعرض لحصار بري وبحري وجوي غير قانوني وغير أخلاقي منذ 12 سنة.