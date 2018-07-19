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الاتحاد الأوروبي: قانون "القومية " يعقد" عملية السلام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:08 - 19 يوليو 2018
مايا كوسيانسيتش مايا كوسيانسيتش
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 أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية ، والذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي" مع التقليل من مكانة اللغة العربية .

وقالت مايا كوسيانسيتش ،المتحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني :"إننا قلقون ، لقد أعربنا عن هذه المخاوف ، وسوف نستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".

وردا على سؤال حول ما إذا كان القانون يمثل عقبة أمام عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، قالت كوسيانسيتش إنه "يمكن أن يزيد من تعقيد المسار" نحو حل الدولتين.

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