مهجة القدس: الأسيران الشقيقان أحمد ونديم شرقاوي يتنسمان عبير الحرية

أفـادت مؤسسة مهــجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسيرين المجاهدين أحمد بسام أحمد شرقاوي (23 عاماً) وشقيقه نديم (20 عاماً) من بلدة الزبابدة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهيا مدة محكوميتهما خمسة عشر شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 17/05/2017م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقهما بالسجن خمسة عشر شهراً على واحد منهما، بتهمة إلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر أحمد شرقاوي ولد بتاريخ 12/12/1995م؛ وشقيقه المحرر نديم ولد بتاريخ 05/02/1998م، وهما أعزبان، وأفرج عنهما من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـرين المحـررين أحمد ونديم شرقاوي وعائلتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.